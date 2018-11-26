مجلس النواب يوافق على تضمين الاتفاق السياسي المعدل برئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وبحضور معالي النائب الأول الأستاذ ” فوزي النويري ” ومعالي النائب الثاني الدكتور ” أحميد حومة ” وافتتحت الجلسة بالترحم على شهداء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فأنه تم إقرار تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد كما وتضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

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