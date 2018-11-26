المرأة الوحيدة في لجنة مؤتمر المصالحة التابع للرئاسي تطلب إعفائها من المهمة لهذه الاسباب

ليبيا – تقدمت السيدة عائشة محمد الزادمة بطلب إعفاءها من لجنة مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل أيام.

الزادمة التي تقود مبادرة “أطناب الخير” لأنجاح مساعي المصالحة بين قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان في الجنوب الليبي أعلنت بأنها تنحت من عضوية اللجنة بسبب عدم تمئيل أي من رجال قبيلتها ” أولاد سليمان ” في عضوية اللجنة ،التي أوضحت أن كل الأطراف في الجنوب ممثلة فيها .

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ولفتت الى أن جهود قبيلتها في درء الصدع وتقريب وجهات النظر من أكبر وأهم الأدوار، وبأنهم شاركوا بشكل كبير وفعال في مشاريع المصالحة بين الفرقاء داخل الوطن ، مستشهدةً بدورهم في التقريب بين قبيلتي المشاشية والمقارحة ووقف الاقتتال مؤخراً.

وأكدت الزادمة بأن قبيلتها تمد يدها للصلح حتى للأطراف التي كانت على خلاف معها .

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يشار إلى أن حكومة السراج قد أصدرت قرار بتشكيل لجنة بقيادة عبد اللطيف الشويرف ومكونة من 22 شخصية دون تحديد مناطقي أو جهوي أو حتى تخصص كلا منهم ، تتولى اجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الاطراف والهيئات الاساسية المنخرطة في المصالحة في كافة انحاء ليبيا.

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