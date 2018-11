المتوسط:

قامت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة ببنغازي بطريق المطار، بصرف شحنة من الأدوية والمحاليل الطبية والمستلزمات الطبية والأنسولين إلى منطقة الجنوب الليبي.

وتمَّ توزيع هذه الشحنة، على مركز سبها الطبى، ومركز سبها للأورام، والخدمات الصحية بسبها، ومستشفى أم الأرانب القروى، ومستشفى الفقهاء القروى، ومستشفى الامراض النفسية ببنغازي.

