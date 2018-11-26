قزيط: “خطوة كبيرة نحو الحل”

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، تضمين الاتفاق السياسي وموافقة مجلس النواب على قانون الاستفتاء على الدستور واشتراط تقليص الرئاسي، خطوة كبيرة نحو الحل.

وقال قزيط في تصريح، إن ما أقره مجلس النواب هو خطوات نحو استرجاع الإرادة السياسية الوطنية، مبينا أنها ستخلق طاقة جديدة قد يكون من شأنها الوصول إلى حل حقيقي للأزمة السياسية.

وأقر مجلس النواب خلال اليوم الإثنين، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

ويقضي التعديل بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إقليمية، فيما يشترط تمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50 + 1 في نطاق كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد بالكامل.

وتضمن التعديل اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

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