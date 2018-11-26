الأطرش: مجلس النواب يسعى إلى التقسيم

اعتبر أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش، أن مجلس النواب يسعى إلى التقسيم من خلال إقراره التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة، معتبرا ذلك عبث بالإعلان الدستوري الناتج عن ثورة فبراير.

وأضاف الأطرش، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الاثنين، أن مجلس النواب أقر مفهوما يعد خطيرا للغاية كونه أعاد ليبيا إلى الوراء، واصفا ما حدث بأنه تعزيز دستوري للانقسام الحاصل في البلاد حاليا.

وبحسب تعبير الأطرش، فإن هذا القرار جاء نتيجة لعدم وعي إدراك حقيقي لمفهوم الوطنية معللا قوله بأنه لا توجد ضرورة لتعزيز مفاهيم تجاوزها الوطن من زمن طويل.

وحول اعتماد النواب لـ”المجلس الرئاسي المصغر والحكومة المنفصلة”، أوضح أستاذ القانون الدولي أنها قد تكون خطوة جاءت مقابل التعديل الدستوري المقرر في جلسة الاثنين، معتبرا أن الإشكالية الآن تكمن في مدى رغبة مجلسي النواب والأعلى للدولة في تعديل باقي المواد حتى يستطيعا بالفعل إدخال الاتفاق السياسي إلى المنظومة الدستورية.

وقال إن البعثة الأممية لن تعتبر هذه الخطوة انتصارا لأنها قامت بالضغط على هذين الجسمين قبل الانتقال إلى الخطة التالية وهي المؤتمر الوطني الجامع.

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