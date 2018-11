تفاصيل اجتماع «لجنة التفتيش على أماكن الاحتجاز»

المتوسط:

عقدت لجنة التفتيش على أمكان الاحتجاز ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (755) لسنة 2018م اجتماعها الثاني بمقر وزارة العدل اليوم الإثنين الموافق 26/11/2018.

وترأس الاجتماع خالد أبو صلاح الحسناوي وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان وبحضور أعضاء اللجنة وكيل وزارة الخارجية، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ومستشار وزير العدل، ومندوب وزارة الدفاع، ومندوب وزارة الداخلية.

واستعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع ما انتهت إليه في اجتماعها الأول المؤرخ في 6 نوفمبر 2018م وما أنجز في هذا الشأن وما يعترض أعمالها من إشكاليات وصعوبات وآلية تذليلها.

وفي الختام أكدت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعها المقبل بعد أسبوعين من تاريخه لتقديم تقارير عن نتائج أعمال أعضائها والتوصيات المعدة من قبلهم بالخصوص.

