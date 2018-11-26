وليامز: هشاشة الوضع في الجنوب الغني بالموارد قد يزعزع استقرار ليبيا

ليبيا – استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس لبحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا.

البعثة الاممية أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن الاحاطة ناقشت الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة الجنوبية لليبيا ودعم الأمم المتحدة.

وخلال الجلسة أحاطت نائبة المبعوث الاممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز الدبلوماسيين بشأن جنوب ليبيا وركزت على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد ، معتبرةً بأن هشاشة الوضع هناك قد يزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج وأكدت على ضرورة دعم المجتمع الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية