«عدل الوفاق» تُنظم ورشة عمل حول الإجراءات القانونية في الحبس الاحتياطي

أعلنت إدارة التدريب بوزارة العدل لحكومة الوفاق الوطني، اعتزامها القيام بورشة عمل في مجال «الإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الليبي»، برعاية الرابطة الأمريكية للقانونيين .

وحددت الإدارة، موعد انطلاق أعمال الورشة يومي 27 – 28 نوفمبر 2018م، وذلك بفندق هارون بمدينة طرابلس، حيث ستستهدف عددًا من أعضاء الهيئات القضائية من «قضاة – وكلاء نيابة – محاماة عامة».

