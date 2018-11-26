عبد الجليل يتعهّد بدعم التعليم في تاورغاء

تعهّد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل بأن الوزارة ستُكرّس جهودها لإعادة الحياة التعليمية إلى مدينة تاورغاء.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها عبدالجليل، الاثنين، إلى مدينة تاورغاء للوقوف على أهم احتياجات المدينة من الناحية التعليمية.

وأكد عبد الجليل في تصريح أن إعادة الحياة التعليمية لمدينة تاورغاء ستُساهم بشكل كبير في إعمار المدينة وعودة باقي أهلها.

وتخلل الزيارة اعتماد الوزير 4 عقود بقيمة إجمالية بلغت 4,075,000 دينار ليبي، بهدف القيام بأعمال صيانة شاملة لثلاث مدارس بتاورغاء ولصيانة مقر مراقبة التعليم بالمدينة.

وأشار عبد الجليل إلى أن أعمال الصيانة الشاملة للمدارس المتعاقد عليها في تاورغاء ستنتهي مع نهاية العام الدراسي القادم.

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