جالو .. اجتماع أمني موسع للأجهزة الأمنية بمدن الواحات

جالو 26 نوفمبر 2018 (وال)- عقد بمقر مديرية أمن جالو صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً ضم مديري مديريات مدن الواحات .

هذا وقد ترأس الاجتماع مدير مديرية أمن جالو المقدم خالد العبار، والذي ضم كل من مدير أمن أوجلة اجخرة، ومدير فرع الأمن الداخلي الواحات، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية، والسادة مراقبي الحقول النفطية الواقعة في اختصاص منطقة الواحات .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور أمنية، إلى جانب إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهم من خلال سير العمل في تلك الحقول، ووضع الحلول المناسبة لها .

وأكد مدير مديرية أمن جالو المقدم خالد العبار – لوكالة الأنباء الليبية – على ضرورة تجديد إجراءات السيارات التابعة لهم، ليتم التعرف عليها وتعميمها على النقاط الأمنية بالمدينة .

يُشار إلى أن الاجتماع الأمني جاء عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة تازربو من قبل تنظيم داعش الإرهابي والذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد الشرطة في المدينة . (وال- جالو) أ ك / ر ت

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