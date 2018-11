المتوسط:

ركزت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشوؤن السياسية، ستيفاني ويليامز، على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد، وذلك في إحاطتها للدبلوماسيين بشأن جنوب ليبيا.

وأضافت ويليامز، أن هشاشة الوضع في الجنوب قد يزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج، كما أكدت على ضرورة دعم المجتمع الدولي.

The post «ويليامز»: هشاشة الوضع في الجنوب يُزعزع استقرار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية