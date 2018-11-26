استنكار شعبي لرفع أسعار تذاكر الطيران

اجتاح موضوع رفع أسعار تذاكر الطيران مواقع التواصل، بعد قرار متزامن للخطوط الجوية الليبية والأفريقية برفعها ثلاثة أضعاف عن مقدارها الأول نتيجة عدم استثناء المجلس الرئاسي للشركتين من قرار فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.

ولاقى القرار استنكاراً كبيراً من المواطنين، ليدخل على الخط وزيرا الاقتصاد والمواصلات في حكومة الوفاق، ويعلنا أن الأسعار سيتم مراجعتها وفقاً للمصاريف التشغيلية فقط.

من جهته، أكد الناطق باسم الخطوط الأفريقية عمران الزبادي في تصريح خاص لـ218، التزام الشركة بإعادة التقييم الشامل للأسعار، فيما لم تجزم الخطوط الليبية موقفها بشأن الأمر، وسرت الأنباء بموافقتها لاقتراح الوزيرين.

وغير بعيد عن موقف إدارة الشركتين الرئيسيتين في طرابلس، يبدو الانقسام داخلياً أيضاً، بعدم موافقة فروعهما في بنغازي على دعم قرار رفع الأسعار، ما يزيد من تشابك الموقف المعقد أصلاً.

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