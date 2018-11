اجتماع أمني موسع بمدن الواحات

المتوسط:

عقد بمقر مديرية أمن جالو صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً ضم مديري مديريات مدن الواحات، حيثُ ترأس الاجتماع مدير مديرية أمن جالو المقدم خالد العبار، الذي ضم كل من مدير أمن أوجلة اجخرة، ومدير فرع الأمن الداخلي الواحات، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية، والسادة مراقبي الحقول النفطية الواقعة في اختصاص منطقة الواحات .

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة أمور أمنية، إلى جانب إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهم من خلال سير العمل في تلك الحقول، ووضع الحلول المناسبة لها.

