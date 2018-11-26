اللواء مروان يتفقد كتيبة 172 مشاة ببني وليد

وصل آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، الاثنين، إلى مدينة بني وليد في زيارة خاصة لكتيبة 172 مشاة بني وليد التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.

وتأتي الزيارة للوقوف على احتياجات وإمكانيات الكتيبة وتفعيلها بشكل موسع داخل المدينة، وكان برفقة اللواء مروان آمر الكتيبة 124 مشاة ترهونة، من أجل التنسيق بين الكتيبتين 124 و172.

وقام اللواء مروان بجولة داخل مقر الكتيبة بمطار بني وليد، ومن ثم دخل في اجتماع مع عميد البلدية، والشرطة العسكرية، والأمن المركزي، ومديرية الامن بني وليد، وعدد من ضباط وضباط صف من المدينة.

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