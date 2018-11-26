بوتين يعفي السفير الروسي لدى ليبيا

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من منصبه.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد وقّع بوتين على مرسوم رئاسي بإعفاء مولوتكوف من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية في ليبيا، ولم تعلن أسباب الإعفاء حتى الآن.

يذكر أن السفير إيفان مولوتكوف، كان قد شغل منصب سفير روسيا لدى ليبيا منذ يناير 2012 وكان قد أعلن عزم السفارة الانتقال من تونس إلى ليبيا ومباشرة أعمالها فور توفر الظروف الملائمة في فبراير الماضي، وجددت خارجية الوفاق الدعوة في ديسمبر الماضي دون جدوى.

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