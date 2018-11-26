اخبار ليبيا الان

بوتين يعفي السفير الروسي لدى ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من منصبه.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد وقّع بوتين على مرسوم رئاسي بإعفاء مولوتكوف من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية في ليبيا، ولم تعلن أسباب الإعفاء حتى الآن.

يذكر أن السفير إيفان مولوتكوف، كان قد شغل منصب سفير روسيا لدى ليبيا منذ يناير 2012 وكان قد أعلن عزم السفارة الانتقال من تونس إلى ليبيا ومباشرة أعمالها فور توفر الظروف الملائمة في فبراير الماضي، وجددت خارجية الوفاق الدعوة في ديسمبر الماضي دون جدوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك