قامت السفارة الإيطالية، بتقديم دفعة جديدة من المعدات الإنسانية الى البلديات الليبية الأكثر تضرراً من الهجرة غير الشرعية من خلال برنامج جسر التضامن.

وأشارت السفارة الإيطالية، إلى أنها قدمت معدات طبية إضافية بقيمة تقدر بـ250 ألف يورو لمستشفيات مدينتي زوارة وصرمان.

