معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية يبحث مع معالي وزير الداخية في الحكومة المؤقتة سير عمل الوزارة

البيضاء 26 نوفمبر 2018 (وال)- استقبل معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية بمجلس النواب الليبي الأستاذ عبدالسلام الحاسي اليوم الاثنين، معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

هذا وناقش معالي رئيس الهيأة مع معالي وزير الداخلية بمكتبه في بلدية البيضاء، سير العمل وزارة الداخلية، وتذليل كافة العراقيل أمام عملها .

وناقش الاجتماع آليات عمل الوزارة، وسُبل تعزيز الأمن في مختلف مناطق البلاد، والتنسيق مع هيأة الرقابة الإدارية في تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارة، وفقاً لصحيح القانون لما لهذه الوزارة من أهمية في حياة المواطن .

وبحث معالي رئيس الهيأة مع معالي الوزير؛ كافة العراقيل التي تواجه عمل الوزارة، وكافة المشاريع التي نفذتها الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية، بما يكفل تعزيز القطاع الأمني في البلاد .

ونوه معالي رئيس الهيأة لخطوة اعتماد قانون الشرطة الجديد من قبل مجلس النواب، مطالباً بمزيد من التنسيق مع وزارة الداخلية؛ من خلال إحالة قرارات الوزارة ومراسلاتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة إلى هيأة الرقابة الإدارية أولاً بأول، ليتسنى لها متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالعمل .

وطالب معالي رئيس الهيأة بمزيد من التنسيق بين وزارة الداخلية وكافة قطاعات الحكومة والمؤسسات الرسمية للدولة، بما يضمن تأمينها لتعمل بالشكل المطلوب لتسهيل احتياجات المواطن .

وناقش الاجتماع آليات تعزيز الأمن في مختلف مناطق البلاد، والملاحظات الواردة للهيأة بالخصوص، فيما أبدت الوزارة ردودها حيال هذه الملاحظات.

وخلص الاجتماع إلى حجم الارتياح لعمل المؤسسة الأمنية مؤخراً، واستتباب الأمن في مختلف مناطق البلاد . (وال- البيضاء) أ م / ر ت

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