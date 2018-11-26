الزرقاء : الخطوة القادمة هي الاتفاق على أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الجديد

أكد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء تضمين الاتفاق السياسي بصيغته المعدلة والمتوافق عليها بين النواب والدولة للإعلان الدستوري ، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وبحكومة منفصلة عن الرئاسي، مشيرا إلى أن هذا التضمين يعتبر نافذا بشكله المعدل من الآن.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لقناتنا أن المجلس عدل الإعلان الدستوري وحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء من الطعن، وأن قانون الاستفتاء سيرسل إلى المفوضية في أقرب وقت.

وأشار الزرقا إلى أن الخطوة القادمة تقع علي عاتق لجنة الحوار في مجلس النواب للاتفاق على أسماء المجلس الرئاسي الجديد مع مجلس الدولة لتكون الأسماء جاهزة قبل منتصف ديسمبر المقبل.

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