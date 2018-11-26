ستيفاني ويليامز: هشاشة الوضع في الجنوب قد تزعزع استقرار ليبيا

طرابلس-العنوان

أحاطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والسفارات في مقريها بطرابلس وتونس لبحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا.

وأشار بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على “فيسبوك” إلى أن اللقاء ناقش الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة.

وركزت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد، مشيرة إلى أن هشاشة الوضع هناك قد تزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج، كما أكدت على ضرورة دعم المجتمع الدولي.

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