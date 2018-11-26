“العامة للكهرباء” ترد على جهاز النهر الصناعي وتنفي حدوث فصل لمحطات المنطقة الجنوبية  

طرابلس-العنوان

أكد مدير إدارة التحكم الوطني بالشركة العامة للكهرباء محمود الورفلي أن الشركة مستمرة في التغذية الكهربائية لمحطات النهر بالمنطقة الجنوبية.

وبحسب بيان مقتضب نشرته الشركة في صفحتها على “فيسبوك” أضاف الورفلي بأن شبكة الكهرباء مستقرة ولا توجد أية مشاكل فنية تعيق تغذية هذه المحطات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة إن انقطاع المياه عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى كان بسبب حدوث فصل لمحطات الكهرباء الفرعية التابعة لمنظومة الحساونة سهل جفارة بالحقل الشرقي.

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