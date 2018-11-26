رئيس هيأة الوطنية للتعليم التقني يزور المعهد العالي للمهن الهندسية بالقبة

القبة 26 نوفمبر 2018 (وال)- قام رئيس الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني في الحكومة المؤقتة الدكتور توفيق المنفي، بزيارة للمعهد العالي للمهن الهندسية ببلدية القبة .

هذا ويأتي زيارة رئيس الهيأة الوطنية للتعليم التقني رفقة مديري الإدارات بالهيأة، في إطار السعي للإطلاع على متطلبات التعليم التقني والفني .

وكان في استقبال رئيس الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني رفقة الوفد المرافق له مدير المعهد، ورؤوساء الأقسام وعدد من موظفي المعهد .

وتفقد الدكتور توفيق المنفي مرافق وأقسام : الكهربائية، المعمارية، الميكانيكية، الإتصالات، الحاسوب، إلى جانب الورش والمعامل، إلى جانب إطلاعه على عديد من مشاريع التخرج الجاهزة، والتي قيد الإنجاز داخل ورش : الكهربائية، الميكانيكية، وكذلك الخرائط والرسومات التنفيذية والمجسمات المعمارية .

وأشاد الدكتور توفيق المنفي بسير العملية التعليمية وفق اللوائح والتوجيهات الإدارية، مؤكداً أن زيارته كانت مثمرة بكل المقاييس .

وتعهد الدكتور توفيق المنفي في ختام زيارته برفع درجة هذه المؤسسة التعليمية، إلى كلية الهندسة التقنية والفنية ابتداء من مطلع عام 2019 . (وال- القبة) أ ف/ ر ت

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