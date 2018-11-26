التوقعات الجوية ليوم غدا الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الثلاثاء حيث من المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة الى قوية وتحذيرات من اضطرابات للبحر.

وفيما يلي التوقعات الجوية على مختلف مناطق ليبيا ليوم غدا الثلاثاء:

وفقاً للتقرير فإن اجواء “مناطق الساحل الغربي من راس جدير إلى مصراتة سهل الجفارة ترهونة بن وليد الجبل الغربي غدامس” تكون باردة نسبيا مع سماء صافية إلى قليلة السحب ويتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من يوم الغد على هذه المناطق مصحوبة برياح نشطة الى قوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط احيانا درجات الحرارة تتراوح مابين 19 إلى 21 درجة ولا تتجاوز 17 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

بينما يكون البحر في هذه المنطقة قليل الاضطراب إلى مضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.50 إلى 2.00 متر درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية والرؤية جيدة ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق سقوط الامطار مع نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم.

وبحسب التقرير يشهد طقس مناطق الخليج والساحل الشرقي سهل بنغازي الجبل الاخضر سماء صافية الي ظهور بعض السحب الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة تبدا في الانخفاض تدريجي بحيث تتراوح مابين 22 الي 23 درجة ولاتتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر ومن المتوقع ان تشهد اغلب هذه المناطق هطول الامطار بكميات هامة خلال نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم.

وتكون حالة البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 إلى 1.25 متر درجة حرارة سطح البحر مابين 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

فيما يشهد الطقس في مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع سماء عامة صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 24 إلى 26 درجة. والله اعلم