المتوسط:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بـ مكتب أبوسليم، بضبط تشكيل عصابي يقوم ببيع وترويج المخدرات.

وأفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بأنه تم ضبط التشكيل الذي يتكون من 3 ليبيين، وبحوزتهم حوالي 44 كيلو من مادة مخدر الحشيش، يقومونببيعها في سبها وبني وليد والزاوية وطرابلس.

