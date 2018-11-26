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مجلس النواب : التعديل الدستوري يعني إستبدال الرئاسي الحالي لاشرعنته

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن التعديل الدستوري العاشر الذي أجراه مجلس النواب ، اليوم الاثنين  تم بحضور 123 نائبا ً.

وفى حديث لـ المرصد ، قال بليحق بأن إقرار التعديل الدستوري تم بغالبية الحاضرين حيث صوت 122 نائب بالموافقة فيما رفض نائب واحد التصويت بـ نعم .

وتضمن التعديل الدستوري العاشر تحصين المادة السادسة من قانون الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية وشرط ان يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 + واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد .

كما جرى تضمين فى ذات هذا التعديل الدستوري الذي اقره مجلس النواب إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بمجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين و رئيس حكومة منفصل عنه .

وعن ماتداوله البعض عبر وسائل الإعلام من سوء فهم عبر ما قيل بأنه ” شرعنة لحكومة الوفاق ” أكد بليحق بأن تضمين الإتفاق السياسي فى الاعلان الدستوري كما أُقر اليون لا يعني الأبقاء على الرئاسي الحالي .

وختم قائلاً : ” هناك سوء فهم أو لبس لدى بعض الناس ، ماصوّت عليه مجلس النواب اليوم يعني وجوب إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس نائبين وحل الرئاسي الحالي  ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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