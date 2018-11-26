داخلية الوفاق: عصابات منظمة وراء التسول

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن ظاهرة التسول في ليبيا تحولت لمهنة تقودها عصابات منظمة تستخدم النساء والأطفال وكبار السن.

وأضافت الوزارة بموقعها الإلكتروني، أن خطورة ظاهرة التسول تكمن في انتشارها بشكل كبير في المجتمع، وتستغل تعاطف المواطنين والرغبة في مساعدة المحتاجين.

ولفتت إلى أن الأجانب من مختلف الجنسيات دخلوا على خط ظاهرة التسول، وبات المتسولون يستعملون الرضّع والأطفال لاستعطاف المارة بالطرقات وجني المزيد من الأموال.

وأشارت إلى أن عصابات التسول تلجأ إلى تزوير الوثائق الشخصية ومنحها للأجانب للإيهام بأنهم مواطنون لكسب عطف الناس.

وحثت الوزارة المواطنين على التأكد من الشخص المتسول قبل مساعدته، كي لا يسهم المجتمع في انتشار هذه الظاهرة.

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