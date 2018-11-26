التعديل الدستوري العاشر: نائبان فقط لرئيس المجلس الرئاسي

اعتمد مجلس النواب في جلسته، اليوم الإثنين، مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ووافق مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي. كما وافق المجلس الأعلى للدولة في 15 من الشهر نفسه على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

كما حصَّن مجلس النواب بتصويته اليوم المادة السادسة من قانون الاستفتاء، والتي تنص على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط