البعثة تُصارح العالم بأوضاع الجنوب الليبي

قدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس، حول الأوضاع المتردية في جنوب ليبيا.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، إن الإحاطة ناقشت الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية، وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في الجنوب ودعم الأمم المتحدة.

من جهتها ركزت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في إحاطتها على الوضع الأمني المتردي، وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد.

وقالت ويليامز إن هشاشة الوضع في الجنوب قد يزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب.

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