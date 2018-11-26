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البعثة تُصارح العالم بأوضاع الجنوب الليبي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس، حول الأوضاع المتردية في جنوب ليبيا.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، إن الإحاطة ناقشت الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية، وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في الجنوب ودعم الأمم المتحدة.

من جهتها ركزت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في إحاطتها على الوضع الأمني المتردي، وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد.

وقالت ويليامز إن هشاشة الوضع في الجنوب قد يزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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