بينهم ليبيين .. البحرية الليبية تنقذ أكثر من (100) مهاجر غير شرعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن حرس السواحل القطاع الغربي في عملية مشتركة مع نقطة مصفاة الزاوية ، من إنقاذ عدد (113) مهاجراً غير شرعي .

وأعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية ، عميد “أيوب قاسم” اليوم الأحد ، إنقاذ (113) مهاجراً غير شرعي أمس السبت بينهم 92 رجلاً و17 امرأة و4 أطفال ، كانوا على متن قارب مطاطي.

وقال قاسم إنه خلال عملية إنقاذ مشتركة جرت بين حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية الزورق “تليل” والقاطرة “تايجر” التابعة لمنصة حقل صبراتة ، تمكنوا من إنقاذ عدد 113 مهاجراً غير شرعي” مشيراً إلى أن المهاجرون كان من بينهم عدد 92 رجلاً و 17 امرأة ، وعدد 4 أطفال بالإضافة إلى عدد 3 ليبيين ، رجل واحد وامرأتين كانوا على متن قارب مطاطي .

وأكد الناطق باسم القوات البحرية أن عملية الإنقاذ تمت على بعد نحو (47) ميل شمال طرابلس ، في منطقة بحر السلام بالقرب من منصة حقل صبراتة” ، موكداً أن المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من الجنسية السودانية مع عددٍ من نيجيريا وليبيين .

وأشار إلى أنه قد تم تلاقي الزورق “تليل” مع القاطرة “تايجر” في عرض البحر ، حيث تم استلام المهاجرين غير الشرعيين من القاطرة ، والتوجه بهم والوصول إلى ميناء مصفاة الزاوية ، حيث نقطة حرس السواحل وثم إنزالهم بالنقطة.

وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مركز إيواء النصر.

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