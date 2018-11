وكيل «صحة المؤقتة» يبحث أبرز المشاكل التي تُعاني منها درنة

المتوسط:

استقبل وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، صباح اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة بالبيضاء المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية بدرنة إبراهيم عزوز لبحث سير الخدمات الصحية والطبية وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل المدينـــة وما جاورها ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة والمشاكل التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بمدينـــة درنة من الناحـــية الإدارية والمالية والطبيـــة.

وقدَّم عزوز لوكيل عام وزارة الصحة، تقريرًا إحصائيًا عن خدمات إدارة الخدمات الصحية بـ درنة والعيادات المجمعة خلال عام 2018.

كما ناقش عقوب مع المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية بدرنة جملة من المواضيع، التي كان أبرزهـــا متابــعة استكــــمال صــيانة المرافق الصحية وسير عملها وتحسين الأوضاع الصحية وتفعيل معهد لتنمية القوي العاملة الطبـــية بمدينــــــة درنة.

