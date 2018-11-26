المبروك الخطابي: التعديل الدستوري العاشر يحد من سلطة «الرئاسي»

قال عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، إن تضمين مجلس النواب اليوم الاتفاق السياسي المعدل يحد من سلطة المجلس الرئاسي الحالي.

وأوضح الخطابي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أن مجلس النواب بإقراره التعديل الدستوري العاشر، وبعد اتفاق السلطات المعنية (مجلسي الدولة والنواب) على هذا التعديل، يصبح عمل المجلس الرئاسي تسييريًا فقط بصلاحيات محدودة فيما يخص دواليب الدولة، وذلك إلى تكليف سلطة أخرى تُمنح الثقة من البرلمان.

وأقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الإثنين، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما اعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود.

وتنص المادة السادسة على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

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