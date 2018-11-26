مجلس الدولة يناقش الميزانية التقديرية للعام المالي 2019

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2019، وملف الأعضاء البدلاء عن الأعضاء المستقيلين والمتغيبين حسب نتائج الدوائر الانتخابية.

وأشار بيان نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة إلى أن الاجتماع وضع بنود الجلسة القادمة المزمع عقدها في الأسبوع الجاري، والتي سيتم تخصيصها لمناقشة مجريات ومخرجات مؤتمر باليرمو، بالإضافة إلى الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية في يناير المقبل.

وكان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا أول أكتوبر بتشكيل اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2019.

وفي الوقت الذي تستعد فيه وزارة المالية لإعداد الميزانية العامة للعام القادم، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمّة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد.

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