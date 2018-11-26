المتوسط:

أفادت مصادر، بأنَّ أحد أحياء مدينة تازربو تعرَّض إلى هجوم إرهابي، نفذه عناصر يعتقد أنها تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وتابعت المصادر، أنَّ الأوضاع متوترة في هجوم هو الثاني، الذي تتعرض له المدينة في ذات الأسبوع، كما لم تتمكن المصادر من معرفة نتائج ضحايا الهجوم والاشتباكات الدائرة حاليًا.

وكان قد قُتل تسعة أفراد من الشرطة على الأقلّ وأصيب 11 آخرون إثر هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي، على مركز للشرطة في بلدية تازربو جنوب شرق البلاد، خلال الأيام الماضية.

The post «داعش» يشن هجومًا جديدًا على أحد أحياء تازريو appeared first on صحيفة المتوسط.

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