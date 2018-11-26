رانيا الصيد: تحصين «النواب» قانون الاستفتاء لا يتفق مع قواعد الإعلان الدستوري

علقت عضو هيئة صياغة الدستور رانيا الصيد على تحصين مجلس النواب اليوم، المادة السادسة من قانون الاستفتاء، قائلة إنه لا يتفق مع قواعد الإعلان الدستوري، «لعدم صحة الإجراءات ولعدم توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة التعديل».

وحصن مجلس النواب اليوم، المادة السادسة من قانون الاستفتاء والتي تنص على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

وقالت رانيا الصيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إذا كان الإجماع يحل إشكالية المواضيع الدستورية، لما استغرقت هيئة صياغة الدستور كل هذه المدة للوصول إلى النصاب الصحيح لإصدار مشروع دستور في جلسة صحيحة موثقة.

وتابعت عضو هيئة صياغة الدستور: «نستطيع أن نجزم بصحة التصويت على قانون الاستفتاء حسب القواعد المبينة في الإعلان الدستوري دون إضافة أو نقصان، حسب اللجنة التشريعية لمجلس النواب التي أقرت صحة تمرير القانون بإجماع الحاضرين دون تعديل دستوري، لعدم صحة الإجراءات ولعدم توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة التعديل».

واعتمد مجلس النواب في جلسته، اليوم الإثنين، مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ووافق مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي. كما وافق المجلس الأعلى للدولة في 15 من الشهر نفسه على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

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