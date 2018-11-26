السودان ومصر تتفقان على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على حدودهما مع ليبيا

قال رئيس هيئة الأركان السودانية كمال عبد المعروف، إن الجانبين السوداني والمصري اتفقا على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على حدود البلدين مع ليبيا.

وبحسب وكالة رويترز فقد أكد عبد المعروف أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد أمس بين وزيري دفاع البلدين بالخرطوم، نص على إنشاء آليات للسيطرة على الحدود وإقامة قوات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجرائم عبر الحدود ومكافحة التهريب كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير القانونية.

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