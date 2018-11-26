البرلمان الأوروبي يناقش ملف الهجرة في ليبيا

يناقش البرلمان الأوروبي الثلاثاء ملف الهجرة في ليبيا والظروف التي يعمل فيها حرس السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الحقوق المدينة بالبرلمان للمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية ومرصد البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وذلك لتحديد مسؤولية ليبيا في منطقة البحث والإنقاذ.

ومن المتوقع أن تقدم المنظمات الأممية تحديثا بشأن وضع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، كما ستتم مناقشة ملف منصات النزول الإقليمية والمراكز الخاضعة للرقابة التي اقترحها المجلس الأوروبي في يونيو الماضي لمعالجة تدفقات المهاجرين.

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