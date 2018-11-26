بليحق: مجلس النواب أقر تعديلا عاشرا على الإعلان الدستوري

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق؛ إن المجلس أقر تعديلا دستوريا عاشرا على الإعلان الدستوري يشمل تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور.

وأوضح بليحق أن قانون الاستفاء الحالي يتضمن تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية؛ وأن الموافقة على مشروع الدستور تتم بعد موافقة خمسين زائد واحد في كل إقليم، إضافة إلى ثلثي المقترعين في عموم ليبيا.

كما أكد بليحق اعتماد المجلس لتعديل الاتفاق السياسي؛ بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين مع رئيس حكومة منفصل عنه.

من جهته قال عضو مجلس النواب علي السعيدي لليبيا الأحرار؛ إن التصويت جرى بالإجماع بحضور أكثر من مائة وعشرين نائبا وهيئة الرئاسة مكتملة.

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