بليحق: 123 نائبًا حضروا جلسة التعديل الدستوري العاشر

أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، التعديل الدستوري العاشر، بغالبية الحاضرين، حيث صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن التعديل الدستوري العاشر تضمن، تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية، شريطة أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.

وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أن التعديل الدستوري تضمن -كذلك- ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين و رئيس حكومة منفصل عنه.

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