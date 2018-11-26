وكيل وزارة الصحة المؤقتة يستقبل المديرة الجديدة لمستشفى الجمهورية ببنغازي قُبيل إستلام عملها

البيضاء 26 نوفمبر 2018 (وال)- استقبل معالي وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الاثنين، مديرة مستشفى الجمهورية ببنغازي الدكتورة فتحية العريبي .

هذا وقد عقد معاليه بديوان الوزارة في البيضاء، جلسة تشاورية مع مديرة المستشفى والوفد المرافق لها من مديري الإدارات والمكاتب بالمستشفى، وذلك قبيل إستلام عملها، متمنياً لها التوفيق فى عملها .

وناقش معاليه خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المالية علاء عون، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات عبدالوهاب بوشوق، والمدير المساعد لإدارة التفتيش والمتابعة عمران الهوني، حزمة من المواضيع والإجراءات المنظمة لسير العمل بالمستشفى، أهمها نسبة الإنجاز في صيانة المستشفى من قبل الشركة المنفذة، ومتابعة حصر الأصول الثابتة والمنقولة المتمثلة في الأجهزة والمعدات الطبية والكادر الوظيفي .

كما ناقش معاليه خلال الاجتماع أهم المشاكل والعراقيل التي تُعيق سير العمل بالمستشفى، بهدف إيجاد حلول سريعة لحلحلتها من قبل الإدارات المختصة، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وآلية التعاون مع المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات ببلدية بنغازي .

ونوه معالي الوكيل لدور الأطقم الطبية بالمستشفى، خصوصاً الأجانب الذين ساندوا الليبيين في محنتهم، ولم يتركوا العمل حتى في أشد وأقسى الظروف، ولبوا النداء فوراً عند دعوة الأطقم الطبية إلى العودة للعمل .

وتابع معالي الوكيل : “لابد من تحقيق الانضباط الإداري بالقطاع الصحي، وإتباع البروتوكول بين المستشفيات، وتفعيل أقسام الطوارىء” .

وشدّد وكيل عام وزارة الصحة خلال الاجتماع على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل، بهدف تقييم الموقف العام، مؤكداً في الوقت ذاته على دعمه للمستشفى وللقطاع الصحي ككل بمدينة بنغازي . (وال- البيضاء) ر ت

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