زياد دغيم: مجلس النواب لم يجرِ تعديلاً دستوريًا

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن مجلس النواب لم يجرِ تعديلاً دستوريًا عاشرًا، اليوم الإثنين، بالنظر إلى أن عدد النواب الذين حضروا وصل إلى 104 نواب بينما يحتاج الإجراء إلى موافقة 120 عضوًا.

وأشار دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ أغلب النواب الذين حضروا اليوم لديهم ملاحظات على «تحصين المادة 6» كما أن رئاسة المجلس لم تجر عملية تصويت.

وطالب عضو مجلس النواب القائلين بإجراء تعديل دستوري «نشر أوعرض الجلسة على الرأي العام»، مختتمًا: «لسنا مزورين ولا كاذبين حتي نخل بالقسم والأمانة وسنتجه للقضاء إذا صدر أي تعديل دستوري وأيضًا على كافة المؤسسات المعنية عدم الاعتراف بما جري اليوم».

وأقر مجلس النواب في جلسته، اليوم تعديلًا عاشرًا على وثيقة الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، حصّن بموجبه المادة السادسة من قانون الاستفتاء، واعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتنص المادة السادسة على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط