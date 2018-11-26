المتحدث باسم منطقة الكفرة العسكرية ينفي وقوع هجوم جديد لداعش على منطقة تازربو

تازبورو 26 نوفمبر 2018 (وال) – نفى المتحدث باسم منطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن هجوم جديد لعناصر داعش على مدينة تازربو .

وقال بوزيد – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المنطقة تشهد هدوء نسبي منذ البارحة، لافتًا إلى أن الأخبار المتداولة بشأن هجوم الجماعات الإرهابية المتطرفة على الأحياء الغربية للمدينة وسماع أصوات رماية متقطعة داخل هذه الأحياء ما هي إلا أخبار تحاول زعزعة الأمن وإرباك القوات المسلحة المرابطة هناك .

وأكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، منوهًا إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية في وضعية الهجوم وعلى أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجمات مضادة .

وطمئن بوزيد أهالي بلدة تازربو، مؤكدًا أن القوات المسلحة العربية الليبية تسيطر على الأوضاع، وأن حماية استقرارهم هي أولويتنا .

يشار إلى أن اللواء (73) مُشاة التّابع للقيادة العامة أعلن إرسال قوة مسلّحة مجهّزة بكافة العتاد والأسلحة الثّقيلة والمتوسطة نحو مدينة تازربو، بناءً على توجيهات صادرة عن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر .

كما أعلن اللواء حالة “النّفير العام والجاهزيّة التّامة” بالمنطقة المحيطة بمدينة تازربو بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديريّة أمن المدينة الجمعة الماضية .

وكانت منطقة الخليج العسكرية، قد أعلنت إرسال قوة أمنيّة إلى المدينة؛ لمُلاحقة إرهابيي داعش الذين فرّوا عقب الهجوم.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي ، على مركز تازربو أسفر عن سقوط (9) شهداء وإصابة (11) آخرين، نقلوا إلى مستشفى أوجلة القروي، ومن ثم إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (وال- تازربو) ب ف/ ع ع

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