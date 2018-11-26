باشاغا يستقبل مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفير الألماني

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا الاثنين؛ مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا دور البرنامج في تقديم الدعم لوزارة الداخلية.

في سياق آخر أكد باشاغا خلال استقباله سفير ألمانيا لدى ليبيا الأحد أن الوزارة تسعى إلى تعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة والسلامة الوطنية؛ مشددا على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا للحد من ظاهرة الهجرة.

من جانبه أكد السفير الألماني أن حكومة بلاده تسعى إلى التعاون الأمني مع الجانب الليبي عبر بعثة الأمم المتحدة لحل المشاكل التي تواجهها ليبيا في الجوانب الأمنية.

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