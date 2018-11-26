مدير أمن بنغازي عقيد صلاح هويدي يبحث الأوضاع الأمنية وفرض القانون في المدينة

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال)- عقد مدير أمن بنغازي عقيد صلاح هويدي اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم سادة رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية .

هذا وناقش مدير أمن بنغازي خلال الاجتماع، الأوضاع الأمنية الحالية في المدينة، وآلية التصدي للاعتداءات المتكررة على مراكز الشرطة والأقسام والإدارات الأمنية، واستخدام القوة بحسب ما نص عليه القانون .

وشدّد عقيد صلاح هويدي على ضرورة بذل مزيد من الجهود؛ لتعزيز الأمن لحماية المقرات الأمنية، واستعمال القوة ضد أي شخص أو مجموعة مسلحة تتعدى على أي مركز أو قسم أو وحدة أو فرد، لو تطلب الأمر لإستخدام السلاح على المعتدي حسب ما ينص عليه القانون، وأن ما يهم المؤسسة الأمنية ويعنيها، هو فقط حفظ الأمن والاستقرار قبل أي شئ .

ودعا عقيد صلاح هويدي سادة رؤساء النقاط الأمنية بالمستشفيات؛ إلى بذل المزيد من الجهوزية والاستعداد لأي الاعتداءات من قبل بعض المسلحين على مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وبذل مزيد من الجهود والتضحيات لمواجهة أي أخطار يهدد أمن المواطن، ووضع برنامج أمني مستمر لهما، كونها أضخم مرافق صحية في المدينة، إلى جانب متابعة عمليات تعقب أصحاب السوابق والمطلوبين للعدالة، إضافة إلى إنجاز الأعمال المكلفين بها في المستشفيات بأعلى درجات الوعي والانضباط والحيادية المطلقة .

وأكد عقيد صلاح هويدي على ضرورة مواصلة رصد الخلايا الإجرامية وكشفها، ومتابعة أصحاب السوابق، بالإضافة إلى مواجهة أي تهديدات قد تخل بأمن المدينة، من بين الأوامر التي صدرت من سيادته هي القضاء على ظاهرة سرقة السيارات بقوة السلاح من بعض العصابات الإجرامية المسلحه، حيث سجلت ثلاث بلاغات خلال أسبوع واحد .

وحث مدير أمن بنغازي على ضرورة التعاون المشترك بين باقي الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة للقوات المسلحة، للتصدى على الاعتداءات بالأسلحة الثقيلة على المراكز والأقسام والإدارات، وضرورة التنسيق مع معالي وزير الداخلية للتنسيق مع القيادة العامة، وذلك لإخلاء بنغازي من الأسلحة الثقيلة والدبابات، وعدم خروجها وتجولها في المدينة، وضم جميع التشكيلات العسكرية، منوّهاً بالتضحيات التي تُبذل من قبل مختلف وحدات الجيش للمحافظة على أمن الوطن واستقراره .

وتطرق مدير أمن بنغازي لقرار فصل 135 عضواً لانقطاعهم وتقاعصهم عن العمل، من خلال الكتاب الذي تم الموافقة عليه من معالي الوزير، وأنه أول كشف، وأنه بصدد إعداد ثلاث كشوفات أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحافظة على حقوق العسكرين ومكتسباتهم، هي أولويّة مطلقة بالنسبة له .

وتحدث مدير أمن بنغازي عن تدني الأداء لأعضاء قسم المرور، ومعالجة أسبابه، ووضع الطرق السريعة لتفعيلة بالصورة الصحيحة، وإصدار تعليمات مشددة بتكثيف الإنتشار الأمني للعناصر، واستحداث نقاط أمنية ثابثة ومتحركة على جميع الشوارع والميادين بالمدينة، خاصة في الفترة الليلية حتى ساعات الصباح الأولى، وسُبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع حول الوضع الأمني الحالي، في ظل التطورات الراهنة لحفظ الأمن العام والطمأنينة لدى المواطنين . (وال- بنغازي) ر ت

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