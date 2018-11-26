لجنة أزمة الصحة تطالب مرضى القلب بمراجعتها بشكل عاجل

سبها 26 نوفمبر 2018 (وال) – طالبت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة للحكومة المؤقتة مرضى القلب الذين تم الكشف عليهم بمركز سبها الطبي وتقرر إجراء عمليات قلب مفتوح لهم ضرورة الإسراع بإحضار المستندات التالية وتسليمها إلى قسم الشؤون الطبية بمركز سبها الطبي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري .

وأوضحت اللجنة – في بيان لها اليوم الإثنين – أن المستندات المطلوبة هي : التقرير الطبي، شهادة الوضع العائلي، الرقم الوطني مدون عليه رقم الهاتف وعنوان السكن.

وذكرت اللجنة أنه سيتم إجراء العمليات لهم برعاية شركة المدار الجديد بأحد المراكز العامة المتخصصة من قبل إخصائي جراحة القلب الليبي الدكتور خالد طالب . ( وال – سبها) ع ع

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