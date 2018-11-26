بالفيديو | الردع تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من قطع الكهرباء

كشفت قوة الردع الخاصة، الاثنين، عن محاولة تهريب كميات كبيرة من المعدات الكهربائية يشتبه في أن ملكيتها تعود للشركة العامة للكهرباء، عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت القوة أن معلومات توفرت إليها تفيد أن شركتين تعتزمان تصدير قرابة 100 حاوية من ميناء طرابلس البحري عبر إقرارين يشتبه في صحتهما، وقالت إنها علمت بوجود مخالفات جمركية ومنقولات يشتبه في ملكيتها للشركة العامة للكهرباء بصدد تحميلها على باخرة الشحن.

وأضافت القوة بصفحتها في “فيسبوك”، أنه تم إعداد تقرير لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، يتضمن كل الوقائع ومن لهم صلة بتصدير البضائع، حيث أمر الأخير بإيقاف تصدير الشحنة وتشكيل لجنة من أجهزة الاختصاص لتفتيش الحاويات.

وأشارت إلى أنه وبتفتيش عدد من الحاويات تبين احتواءها على كميات من النحاس وأبراج الكهرباء ذات الجهد العالي وأسلاك توصيل أعمدة الكهرباء، والتي تعد مُخالفة للقانون.

توفرت لدينا معلومات عن شركتي النخيل و الهاروج أنهما بصدد تصدير قرابة 100 حاوية من ميناء طرابلس البحري وأن مفوضي الشركتين… Posted by ‎قوة الردع الخاصة‎ on Monday, November 26, 2018

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