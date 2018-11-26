وكـيــل عــام وزارة الـصحــة يبحث سير الخدمات الصحية والطبية بدرنة

البيضاء 26 نوفمبر 2018 (وال)- عقد معالي وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة الأستاذ إبراهيم عزوز .

وبحث الدكتور سعد عقوب خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة ديوان وزارة الصحة بالبيضاء، سير الخدمات الصحية والطبية، وسُبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل المدينـــة وما جاورها، ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة، والمشاكل التي تُعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بمدينـــة درنة من الناحـــية الإدارية والمالية والطبيـــة .

وناقش الدكتور سعد عقوب مع المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة، حزمة من المواضيع أبرزهـــا متابــعة استكــــمال صــيانة المرافق الصحية وسير عملها، وتحسين الأوضاع الصحية، وتفعيل معهد لتنمية القوى الــــعاملة الطبـــية بمدينــــــة درنة .

وأكد الدكتور سعد عقوب على ضرورة اتخاذ عدة تدابير؛ وآليات التعاون اليومي والمســــتمر؛ فيما بين القطــــــاعات الصحية بالمدينة، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية، متعهداً بتذليل كافة الصعاب للرقي بمستــــوى الخدمات الصحية داخل مدينة درنة وما جاورها .

بدوره، قدم المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة الأستاذ إبراهيم عزوز لوكيل وزارة الصحة تقريراً احصائياً عن خدمات إدارة الخدمات الصحية درنة؛ بالمرافق الصحية والعيادات المجمعة خلال عام 2018 .

وأكد عزوز على عودة كافة المراكز الصحية بدرنة وما جاورها للعمل بقوى، وتقديم كافة الخـــدمات الرعاية الصحية الأولية باستثناء المركز الصحي محمد جبر، لوقوعه بمنطقة الاشتباكات في وسط المدينة .

وأشار عزوز إلى أنه تم إرسال عدد من القوافل الطبية إلى بلدة عين مارة، والأثرون لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين . (وال- البيضاء) ر ت

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