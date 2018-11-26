فيديو | الردع الخاصة : إحباط تهريب شحنة نحاس كبيرة عبر ميناء طرابلس

ليبيا – بعد توفر معلومات لديها عن شركتي النخيل والهاروج أنهما بصدد تصدير قرابة 100 حاوية من ميناء طرابلس ، أعلنت قوة الردع الخاصة مساء الإثنين إحباط عملية تهريب كبيرة لمعدن النحاس عبر الميناء .

وفى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت الردع أن القصة بدأت عندما أعد مفوضي الشركتين الإقرارين الجمركيين رقم ( 569 ) ( 570 ) /2018 في ظل وجود شبهة حول صحة ما ورد بالإقرارين بالتواطؤ مع موظفي الجمارك ومن وصفتهم بضعاف النفوس .

وكشفت القوة أيضاً عن وجود مخالفات جمركية ومنقولات يشتبه في ملكيتها للشركة العامة للكهرباء بصدد تحميلها على باخرة الشحن وعلى إثره خاطبت رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور بكل الوقائع ومن لهم صلة بتصدير البضائع موضوع الإقرارين .

وأكدت بأن الصور أمر بإيقاف تصدير الشحنة وتشكيل لجنة تفتيش الحاويات من جميع أجهزة الإختصاص وعند إجراء التفتيش عن عدد من الحاويات تبين أنها تحتوي على كميات من النحاس و أبراج الكهرباء ذات الجهد العالي وأسلاك توصيل أعمدة الكهرباء .

وختمت الردع الخاصة بأن تصدير هذه المواد يعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية