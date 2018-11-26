ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص
تمكن عناصر مكتب أبوسليم التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات .
عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات من أحد المصادر الخاصة حول وجود تشكيل عصابي يتكون من “3” أشخاص ليبيي الجنسية يقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة .
وتمكن عناصر مكتب أبوسليم من ضبط حوالي (44 كيلو ونصف) من مادة مخدر الحشيش بحوزة الجناة ، ويقومون بجلبها وترويجها بمدينة سبها ومدينة بني وليد ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس .
وتمت إحالة الجناة بعد التحقيق معهم لنيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .
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