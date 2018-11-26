أحمد لنقي: جلسة مجلس النواب «تاريخية» والرئاسي «مجلسًا تسييريًا»

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي الجلسة التي عقدها مجلس النواب في مدينة طبرق اليوم الاثنين بـ«التاريخية» مؤكدًا أنها «خطوة كبيرة، تحسب له، في طريق الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الديمقراطية».

وأكد لنقي لـ«بوابة الوسط» أن مجلس النواب حقق «خطوة كبيرة في طريق الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الديمقراطية من استفتاء على مشروع الدستور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية صحيحة».

وأقر مجلس النواب في جلسته، اليوم تعديلًا عاشرًا على وثيقة الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، حصّن بموجبه المادة السادسة من قانون الاستفتاء، واعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ورأى لنقى أن ما حققه مجلس النواب خلال جلسة اليوم «خطوة مهمة نحو توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الأجسام الموازية وذلك بتضمين إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة التاريخية في الإعلان الدستوري».

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن البلاد «من تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي الجديد»، مشيرًا إلى أنه بهذه الخطوة «يصبح المجلس الرئاسي الحالي مجلسا تسييريًا إلى حين تسليمه السلطة للمجلس الرئاسي الجديد».

وحيا عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس الذين استعادوا روح المبادرة لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وعن ترشيحات أعضاء من مجلسي النواب والدولة لسفير ليبيا لدى المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي خلفًا لموسى الكوني، قال لنقي إن مجلس الدولة من جهته «لم يصدرعنه أي ترشيحات للمجلس الرئاسي الحالي».

وأكد لنقي أن «قرارات المجلس عادة تؤخذ فى جلسة رسمية بعد التصويت عليها» مشيرًا إلى أن «هذا لم يحصل» لترشيح سيف النصر للمجلس الرئاسي الحالي، مؤكدًا أن الرسالة الموجهة بالخصوص «يتحمل تبعيتها من أصدرها وهي لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر مجلس الدولة، مع كامل احترامي وتقديري للسيد عبدالمجيد سيف النصر الذى يحوز احترام مجلس الدولة».

وحول موقف المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول هذه الخطوة أكد لنقي أن «المجتمع الدولي والبعثة الأممية لن يقفوا عقبة أمام إرادة الليبيين واختياراتهم إذا اتحدوا».

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