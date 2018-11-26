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هويدي يشدد على رجال الأمن بضرورة تطبيق استعمال القوة ضد أي مجموعة مسلحة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مديرية أمن بنغازي عقيد “صلاح هويدي” في اجتماع اليوم الإثنين مع رؤساء مراكز الشرطة ومدراء الشؤون الأمنية والعامة التابعة للمديرية ، على ضرورة تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية الداعي إلى استعمال القوة ضد أي مجموعة مسلحة تعتدي على المراكز والأقسام والوحدات .

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية رائد “طارق الخراز” إن الحضور ناقشوا قرار فصل 150 عضو لانقطاعهم وتقاعصهم عن العمل ، وتفشي ظاهرة سرقة السيارات بقوة السلاح من بعض العصابات الإجرامية المسلحة ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 3 بلاغات خلال أسبوع واحد .

وأضاف الخراز أنه تم خلال الاجتماع عرض تدني الأداء لدى أعضاء قسم المرور وأسبابه ووضع الطرق السريعة لتفعيله بالصورة الصحيحة ، وتكثيف انتشار الدوريات الأمنية خاصة في الفترة الليلية وحتى ساعات الصباح الأولى .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المسلحين على مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء ، ووضع برنامج أمني مستمر لهما كونه أضخم المرفق الصحية في المدينة .

وقال الخراز إنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة كثرة الاعتداءات بالأسلحة الثقيلة على المراكز والأقسام والإدارات ، وضرورة التنسيق مع وزير الداخلية للتنسيق مع القيادة العامة ، وذلك لإخلاء بنغازي من الأسلحة الثقيلة والدبابات وعدم خروجها وتجولها في المدينة وضم جميع التشكيلات العسكرية .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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