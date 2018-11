إلقاء القبض على أحد عناصر «داعش» الإرهابي أثناء تمشيط مدينة تازربو

المتوسط:

أفادت مصادر، بأنّهُ تمَّ إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك أثناء عمليات تمشيط غرب مدينة تازربو.

وتعرّض أحد أحياء مدينة تازربو، لهجوم إرهابي، نفذه عناصر يعتقد أنها تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار المصادر، إلى أنَّ الأوضاع متوترة في هجومٍ هُو الثاني، الذي تتعرض له المدينة في ذات الأسبوع، كما لم تتمكن المصادر من معرفة نتائج ضحايا الهجوم والاشتباكات الدائرة حاليًا.

وكان قد قُتل تسعة أفراد من الشرطة على الأقلّ وأصيب 11 آخرون إثر هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي، على مركز للشرطة في بلدية تازربو جنوب شرق البلاد، خلال الأيام الماضية.

